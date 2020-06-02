Отопительный сезон в Североморске завершится 3 июня

Глава муниципалитета подписал постановление об окончании отопительного сезона. Документ передан в работу ресурсоснабжающим и управляющим организациям ЗАТО. 3 июня в 8.00 подача тепла в жилфонд будет приостановлена.

В этом году Североморск отключает тепло в жилфонде последним в области. Принимая такое решение, руководство муниципального образования ориентировалось, прежде всего, на погоду и комфорт горожан. Прогнозы синоптиков подтвердились - вторая половина прошлой недели была довольно прохладной и дождливой. Но июнь, как и положено летнему месяцу, принёс в город лето.

Впереди в ЗАТО ремонтная кампания и подготовка к новому отопительному сезону.