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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.22 16:15

Отопительный сезон в жилищном фонде областного центра начнётся с 8 часов 1 сентября

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Мурманска. Регулировку внутридомовых систем теплоснабжения должны провести управляющие организации.

Администрация города Мурманска напоминает, что в образовательные и социальные учреждения города тепло начали подавать с 29 августа.

 

 

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