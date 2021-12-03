Отопление, кормление и выгул – вопросы содержания животных без владельцев обсудили на заседании рабочей группы

Вопросы содержания животных без владельцев на территории Мурманской области обсудили на заседании рабочей группы под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой. В рамках встречи рассмотрели два вопроса – о работе ММБУ «ЦСЖ» и приюта «Прогресс Ай-ти».

Волонтёров волнует содержание собак во время морозов. На этой неделе по сигналу общественного инспектора комитет по ветеринарии провёл две выездные проверки, по результатам которых осмотрены все животные, у собак не выявлено признаков обморожения, простуды или истощения. Сейчас здание обогревают лампами, но этого недостаточно. Руководитель приюта «Прогресс Ай-ти» в Мурмашах доложил, что на данный момент смонтирована разводка под отопление, в ближайшие дни будут установлены котлы и в помещении станет заметно теплее.

Как сообщает региональный комитет по ветеринарии, ещё один проблемный вопрос – поставка новых вольеров в ЦСЖ Мурманска. Вице-губернатор в ходе встречи связалась с исполнителем работ, который заручился предоставить готовые новые места для содержания собак в ближайшие десять дней.

«В октябре мы выезжали на проверку в приют в Мурмаши, тогда не работала печь для приготовления еды для собак и были замечания по количеству корма. Руководство приюта регулярно предоставляет накладные по закупке корма и устранило часть замечаний. Обозначена необходимость обустройства площадок для выгула. Сегодня занесли под протокол все замечания членов рабочей группы, дала поручение руководителям организаций по содержанию животных предоставить отчеты с конкретными цифрами, в том числе, по обоснованию отлова собак, штатной численности работников и их обязанностям, так как волонтеры обеспокоены тем, что для ухода за животными не хватает рук», – пояснила Ольга Кузнецова.