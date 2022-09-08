Отопление подано, ремонт дворовой территории ведётся: Сергей Дубовой совершил рабочую поездку в Гаджиево

Глава регионального парламента посетил дошкольное учреждение и образовательные организации гарнизона, оценил качество работ по обновлению придомовой территории.

— Учреждения к началу учебного года готовились тщательно, образовательный процесс начался без проблем и идёт по плану. Укомплектованность школ педагогическими кадрами – стопроцентная. Отопление в здания подано вовремя, воспитанники не мерзнут, – отметил Сергей Дубовой.

С заместителем главы ЗАТО Александровск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства спикер обсудил начало отопительного сезона в жилфонде. Михаил Подлипский доложил, что жилые дома к системам отопления подключены полностью, порывов на теплотрассе нет, в настоящее время происходит регулирование системы отопления.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» полным ходом идёт ремонт дворовой территории на улице Мира.

— Уже установлен бордюрный камень, происходит расчистка участка, отведенного под автостоянку, и подготовка территории для укладки асфальта. Текущая проблема – брошенные во дворе машины. Вопрос прорабатывается, к его решению привлекут ГИБДД. Из замечаний – узкая полоса тротуара, – сказал Сергей Дубовой.

Парламентарий предложил увеличить пешеходную дорожку для удобства жителей и уборочной техники.

Работы планируют завершить к концу сентября.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/24485/