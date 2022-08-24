Отопление в мурманских школах и детсадах включат на следующей неделе

Отопление в образовательных и социальных учреждениях Мурманска включат 29 августа, следует из соответствующего постановления главы администрации города Юрия Сердечкина.

Как сообщает severpost.ru, решение принято в связи с требованием обеспечения санитарно-теплового режима и прогнозом мурманского УГМС, говорится в документе.

Для обеспечения санитарно-теплового режима в помещениях, а также в связи с прогнозом ГУ «Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» о сохранении тенденции понижения температуры наружного воздуха отопительный сезон в образовательных и социальных учреждениях города Мурманска начнётся 29 августа 2022 года. Тепло начнёт поступать в детские сады, школы, гимназии, лицеи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования, Дом молодёжи, спортивный центр «Авангард».