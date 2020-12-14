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Мурманская область. Арктика (16+)14.12.20 11:30

Отпечатали победный номер газеты «Правда»

Небольшой тираж газеты «Правда» от далекого мая 1945 года был отпечатан для «Сероморских вестей» по обращению Олега Прасова, нынешнего главы ЗАТО г.Североморск. Главный редактор газеты Елена Захарова передала репринты (копии) газеты «Правда» от 10 мая 1945 года в библиотеки ЗАТО г.Североморск и волонтёрам Единого волонтёрского центра для дальнейшего вручения ветеранам.

Первоначально идею отпечатать ту самую, победную «Правду», озвучил Президент РФ Владимир Путин в марте 2020 года, Общественная палата РФ поддержала эту идею и разослала в свои региональные отделения электронные копии газеты, которые были разосланы в муниципалитеты.

Теперь в каждой североморской библиотеке будут храниться по два номера «Правды». Директор Североморской централизованной библиотечной системы Ольга Ефименко поблагодарила редакцию газеты за предоставленные экземпляры, отметив значимость этого выпуска для всех читателей ЗАТО, особенно в год 75-летия Великой Победы.

Исторический номер «Правды» от 10 мая 1945 года состоит из 4-х полос формата А2. В номере есть обращение к народу И.В. Сталина, Верховного главнокомандующего, маршала Советского Союза, поздравляющего советский народ с Победой в Великой Отечественной войне, Указ об учреждении медали «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 года», оперативная сводка Советского информбюро, поздравления с Победой от глав государств-союзников и т.д.

Ещё 45 экземпляров газеты «Правда» вместе со свежим номером Североморских вестей» будут разнесены волонтёрами североморским ветеранам, труженикам тыла, блокадникам, несовершеннолетним узникам концлагерей.

Одной из первых памятный экземпляр газеты «Правда» получила Александра Иосифовна Перовская, труженица тыла, более 60 лет отдавшая труду сначала в родной Украине в годы войны, затем здесь, на Севере.

 

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