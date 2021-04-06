Отправление теплохода «Клавдия Еланская» из Мурманска отложено из-за погоды

Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает, что отправление теплохода «Клавдия Еланская» из Мурманска, назначенное на 18 часов сегодня, перенесено в связи с неблагоприятными погодными условиями в Островном. Новые дата и время отправления судна – 7 апреля в 17 часов.

В рамках рейса планируется доставить около 70 тонн груза, из них 30 – продукты питания.

Причина переноса – усиление ветра в пункте назначения – Островном – до 22-23 м/с. Швартовка к причалу и выгрузка груза может выполняться при ветре не выше 17 м/с, отметили в ведомстве.

На данный момент изменение времени отправления из Островного не планируется – судно выйдет 8 апреля в 18.00.