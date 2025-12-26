Отправляемся в предновогоднее путешествие в театр на премьеру спектакля «У Лукоморья»

В Драматическом театре Северного флота — старейшем театре Заполярья – 25 декабря состоялась премьера спектакля «У Лукоморья» - сказки-катавасии с участием всех и вся.

Как сообщает vk.com/dramteatrsf, в самом сердце загадочного Лукоморья, на ветвях сказочного дуба, живут неразлучные друзья: Кот Учёный и Русалка. Их мир полон чудес, сказок и неведомых зверушек… Но однажды Кот решает рассказать историю так, как не рассказывал ещё никогда, чтобы она ожила прямо на глазах.

И начинается в Лукоморье невиданная доселе катавасия! Знакомая сказка о Золотой Рыбке сама собой разворачивается во всей красе: вот плещется в море рыбка золотая, вот бранится сварливая Старуха, а вот терпеливый Старик идёт на поклон к синему морю. Но что, если у сказки, которая ожила, появится свой собственный нрав?

Это волшебное и остроумное путешествие в мир, где чудеса творятся здесь и сейчас, история для тех, кто в душе и сам немного кот — любопытный, мудрый и всегда готовый к приключениям.

После спектакля маленьких зрителей Флотского театра в фойе ждут веселые игры и развлечения в компании главных новогодних волшебников - Деда Мороза и Снегурочки.

А посетить сказочное Лукоморье можно по 30 декабря, время представлений в 12.00 и 15.00.

