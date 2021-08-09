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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.21 18:00

Отпуск — по-прежнему лучшее лекарство от эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание снижает работоспособность и вызывает проблемы со здоровьем у сотрудников. По мнению россиян, главной причиной эмоционального выгорания на работе являются токсичные руководители, а лучшим способом борьбы с ним — отпуск или смена работы. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после открытого опроса, в котором приняли участие 1600 представителя экономически активного населения из всех округов России.

По мнению 17% опрошенных, главными причинами эмоционального выгорания на работе являются руководство или некорректная организация рабочего процесса. 14% россиян уверены, что причиной является нездоровая атмосфера в коллективе. По 13% респондентов назвали основными факторами выгорания рутину и большие объёмы работы. По 11% опрошенных отметили влияние усталости и низкой зарплаты. Стресс является причиной эмоционального выгорания для 9% респондентов, 8% считают причиной нелюбимую работу, 7% — переработки, 5% — отсутствие перспектив. По 4% отметили в качестве причин эмоционального выгорания отсутствие мотивации и бессмысленные задачи. 3% опрошенных винят в выгорании психологическое давление, по 2% — недооценённость и некомфортные условия труда. 8% россиян назвали другие причины эмоционального выгорания на работе — ситуацию в стране и мире, здоровье, возраст, безделье, лень, нестабильность, наличие кредитов.

Главными способами борьбы с эмоциональным выгоранием россияне считают отпуск (22%), смену работы (19%) и налаживание отношений в коллективе (7%). По 6% опрошенных отметили важность сохранения спокойствия, занятий спортом, рационального планирования рабочего времени и занятия хобби. 4% россиян уверены, что необходимо добиваться повышения зарплаты. По 3% опрошенных рекомендуют проводить время с семьей и друзьями и разнообразить работу, чтобы избежать рутины. По 2% респондентов считают, что нужно быть позитивнее, любить работу, высыпаться и хорошо питаться, а также принимать успокоительное или проконсультироваться у психолога. Ещё 2% настаивают, что нужно продолжать работать, несмотря ни на что. 8% опрошенных назвали другие способы борьбы с выгоранием, среди них алкоголь, танцы, больничный, возможность выговориться.

Мужчины чаще женщин называли причинами эмоционального выгорания на работе переработки и отсутствие мотивации. Женщины же чаще говорили о недостатке отдыха, рутинном труде, перегрузках, отсутствии заинтересованности, бесперспективности и психологическом прессинге как основных причинах выгорания.

Для борьбы с эмоциональным выгоранием женщины чаще мужчин советовали взять отпуск (27 и 20% соответственно).

По сравнению с данными аналогичного исследования, проведенного «Superjob» в 2019 году, россияне стали чаще винить в эмоциональном выгорании руководство (11% два года назад и 17% сегодня), нездоровую рабочую атмосферу (9 и 14% соответственно), перегрузки (9 и 13%).

Отпуск россияне называли главным лекарством от эмоционального выгорания и в 2019 году, однако сегодня о необходимости отдыха стали говорить ещё чаще (18% два года назад и 22% сегодня). Почти в 2 раза чаще россияне стали советовать менять работу в случае выгорания (10 и 19% соответственно). В 2021 году россияне впервые отметили важность налаживания контакта с коллегами и посещения корпоративных мероприятий (7%).

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