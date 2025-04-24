Отпуск в мае: как отдыхать, чтобы заработать? Рекомендации юриста про выплаты и отпуск

Юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Ольга Владимирова рассказала, как и когда в мае 2025 года брать отпуск, чтобы получить максимальные выплаты отпускных.

Выгоднее всего брать отпуск в том месяце, где большее количество рабочих дней. Отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка, умноженного на количество дней отдыха. Ключевой момент заключается в том, что чем больше выходных и праздничных дней в месяце, тем меньше будут отпускные. Это связано с тем, что в такие месяцы меньше рабочих дней, что снижает средний дневной заработок.

В апреле 2025 года 22 рабочих дня, это значит с точки зрения размера отпускных выплат брать отпуск в этом месяце вполне выгодно. Более того, если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете 3, а отдохнете целую неделю - с учётом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года.

Иная ситуация с периодом с 5 по 7 мая. В мае 2025 года — 31 календарный день, из которых 20 рабочих и 11 выходных. Для отпуска это не самое выгодное время, так как рабочих дней мало. Для сравнения, в июле и октябре 2025 года будет по 23 рабочих дня, в декабре – 22. Таким образом, если продлить майские праздники за счёт 5-7 числа, можно потерять в деньгах.

Однако, если оформить отпуск с 5 по 11 мая включительно, то есть, захватить выходные дни, отпускные выплаты будут более внушительными (за полную неделю, а не только за три рабочих дня).

Работнику необходимо принять решение, что для него важней – сэкономить дни отпуска или получить бОльшую сумму отпускных.