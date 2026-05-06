ОТПУСК В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ: В КАКОМ РАЙОНЕ ИСКАТЬ ОТЕЛЬ

Санкт-Петербург – это один из самых привлекательных городов для туристов. Ежегодно он принимает порядка 10 млн путешественников. И многие из них совершают классическую ошибку: выбирают неправильный район для проживания. Рассказываем, что надо учитывать.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Классический вариант – жить дорого и внутри открытки. С одной стороны – это квинтэссенция петербургского туристического опыта:

Невский проспект;

набережные;

Эрмитаж;

Русский музей;

Казанский собор;

Петропавловская крепость;

Исаакиевский собор.

Все рядом, все в пешей доступности. Но и минусы никуда не исчезнут. Проспекты не затихают даже ночью. Стоимость ночи в приличном отеле на Невском или рядом достигают космоса. То есть шумно и дорого. При этом стабильно высокое качество предлагают только сетевые отели. У остальных все очень индивидуально.

ПЕТРОГРАДСКАЯ СТОРОНА

Если нужны недорогие отели в Питере с хорошей атмосферой и транспортной доступностью, то выбор один – Петроградка. Найти здесь недорогие отели в Питере проще простого. Это противоположный историческому район города, за Петропавловской крепостью. Сами петербуржцы район любят, а туристы открывают для себя со второго визита. Тут хватает достопримечательностей начала ХХ века, зато отели на треть дешевле, тихие дворы, множество булочных и антикварных магазинов.

ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Классический район города. С мистическими и академическими локациями в виде Кунсткамеры, Университета, Меншиковского дворца и Академии художеств. Инфраструктура для туристов на Васильевском острове менее развита, чем в центре, зато здесь можно найти хорошие апартаменты и небольшие гостевые дома по разумным ценам. Близость к деловому кластеру «Остров» и новым кварталам делает этот район интересным для деловых путешественников. Впрочем, туристам тоже может понравиться атмосфера «Васьки», как его любят называть местные.

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ И МОСКОВСКИЙ РАЙОНЫ

С одной стороны, это прямое продолжение исторического центра. Это вариант для тех, кто прилетает в Пулково и ценит практичность. Метро здесь работает без пересадок до центра, цены существенно ниже, а крупные бизнес-отели предлагают стандартный международный сервис. С другой, туристической атмосферы тут меньше, зато логистика проще. Этот вариант скорее для тех, кто хочет сэкономить. Тут стоит выделить приватность сервиса и низкие цены, но достаточно высокий уровень отелей.

