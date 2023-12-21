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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.23 14:00

Отпуск выгодно взять в декабре, а в январе лучше поработать

Александр Южалин, директор юридической практики в «SuperJob», рассказывает, выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками, чтобы продлить отдых.

Декабрь не самый плохой месяц для использования отпуска. Если выбирать между декабрем и январем однозначно выгоднее будет уйти в отпуск в декабре. 

Наличие в месяце нерабочих праздничных дней уменьшает количество рабочих часов таком месяце. Для определения выгодности использования отпуска нужно помнить одно простое правило - чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), выгоднее поработать в этом месяце и получить заработную плату.

Так, в январе 2024 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов). Учитывая это, стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами.

В январе стоимость одного рабочего дня скорее всего будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного «по среднему». Поэтому чтобы не потерять в деньгах, в январе имеет смысл поработать.

Если же вы хотите подлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне - в декабре 2023г. В декабре 2023 года 21 рабочий день, поэтому сильной потери в деньгах быть не должно.

 

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