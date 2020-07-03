Отпускная пора - спрос на пассажирские перевозки на Октябрьской железной дороге восстанавливается

В июне 2020 года с вокзалов и станций Октябрьской железной дороги отправлено более 8,6 млн пассажиров, что на 80,3% выше уровня мая 2020 года, из них в дальнем следовании отправлено 640 тысяч пассажиров (+86,7% к маю), в пригородном сообщении – порядка 8 млн человек (+79,8% к маю).

Всего за первое полугодие на полигоне ОЖД отправлено 51,8 млн пассажиров (-34,9% к январю–июню 2019 года). Из них в дальнем следовании перевезено 5 млн пассажиров (-47,8%), в пригородном – 46,8 млн пассажиров (-33,1%).