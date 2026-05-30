Отпускной бюджет мечты — 200 тысяч рублей на неделю, реальный в 3 раза ниже

Максимальная сумма, которую россияне могут потратить на недельный отпуск на одного человека, в 2026 году составила в среднем 63 тысячи рублей, а стоимость недели идеального отпуска оценивается ими в 200 тысяч. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

По сравнению с 2025 годом реальный отпускной бюджет среднестатистического россиянина вырос на 21% (с 52 до 63 тысяч), а сумма, необходимая на неделю мечты, увеличилась на 5% (с 190 до 200 тысяч). Доля экономически активных граждан, которые говорят, что не могут позволить себе отдых, составила 25%.

Мужчины посчитали, что могут тратить на недельный отпуск в среднем 68 тысяч рублей, женщины — 59 тысяч. Для идеального отдыха представителям сильного пола необходимо 222 тысячи рублей, тогда как женщинам достаточно 184 тысяч.

Самые скромные реальные отпускные бюджеты — у самых молодых: зумеры (респонденты до 24 лет) могут позволить себе потратить 55 тысяч рублей, миллениалы (25—45-летние) — 66 тысяч, бумеры (45+) — 63 тысячи. Самые высокие запросы к сумме на неделю идеального отдыха — у опрошенных от 35 до 45 лет — 207 тысяч рублей. Доля тех, у кого нет денег на отдых, минимальна среди 25—35-летних (21%).

Респонденты с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей могут потратить на отпуск 57 тысяч, а зарабатывающие свыше 150 тысяч — уже 76 тысяч на неделю. Сумма, необходимая для идеального отпуска, тоже увеличивается с ростом уровня заработка: 172 тысяч рублей среди тех, кто получает до 100 тысяч, и 254 тысячи рублей — среди зарабатывающих больше 150 тысяч в месяц. При этом доля не имеющих денег на отдых снижается с 28 до 17% соответственно.

Среди городов-миллионников по величине реального отпускного бюджета лидирует Москва — 77 тысяч рублей на человека на неделю, на втором месте — Казань (71 тысяча), на третьем — Екатеринбург (69 тысяч). При этом 28% москвичей жалуются, что денег на отпуск у них нет (самый высокий процент среди представителей экономически активного населения мегаполисов). Столица и Казань в лидерах и по величине запросов к стоимости отпуска мечты: 229 и 220 тысяч рублей на неделю соответственно. В топ-3 вошёл и Красноярск: его жителям, чтобы идеально отдохнуть, нужно 227 тысяч на неделю.

Время проведения опроса: 4—21 мая 2026 года.

 

