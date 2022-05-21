Отпускной бюджет россиян за год не изменился, а бюджет идеального отдыха вырос на 20%День защиты от безработицы: работодатели из каких сфер активней всего ищут новых сотрудников и поднимают зарплату
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Мурманская область. Арктика (16+)21.05.22 18:00

Отпускной бюджет россиян за год не изменился, а бюджет идеального отдыха вырос на 20%

Сумма, которую среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 7 дней отпуска, по сравнению с прошлым годом практически не изменилась, а бюджет на неделю идеального отдыха вырос почти на 20%. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Средний бюджет на неделю отпуска на одного человека в этом году составляет 37 тысяч рублей, а 35% россиян заявили, что не могут позволить себе отдых. На неделю идеального отпуска, по мнению россиян, нужно в среднем 160 тысяч рублей на человека. При этом женщины планируют более экономный отпускной бюджет, чем мужчины (33 и 40 тысяч рублей соответственно), и на отдых мечты денег представительницам слабого пола нужно меньше денег (143 и 175 тысяч рублей).

В прошлом году средняя сумма, которую могли позволить себе потратить на недельный отпуск россияне, составляла 36 тысяч  рублей (сегодня — 37 тысяч рублей), а представления о стоимости недели идеального отпуска были скромнее (135 против 160 тысяч рублей соответственно). Таким образом, на отдых мечты денег сегодня нужно почти в 4,5 раза больше, чем россияне реально могут себе позволить.

Самый щедрый бюджет на отпуск — в Москве: в среднем 50 тысяч рублей, и сумма, необходимая на идеальный отдых, тоже самая большая (175 тысяч). Красноярск и Санкт-Петербург — на втором месте по фактическому бюджету на отпуск (по 43 тысячи рублей), а вот запросы к уровню расходов на неделю отпуска мечты у красноярцев выше, чем у петербуржцев (170 и 160 тысяч рублей соответственно). Самые экономные бюджеты на неделю отпуска среди мегаполисов — в Волгограде и Воронеже (по 33 тысячи на человека), воронежцы и неделю идеального отпуска оценивают скромнее всех (140 тысяч рублей).

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