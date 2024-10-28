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Мурманская область. Арктика (16+)28.10.24 18:00

Отпусков и отгулов на День народного единства будет меньше, чем год назад

Продлить День народного единства отпуском или отгулами планирует каждый девятый работающий россиянин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане из всех округов страны.

В этом году на День народного единства мы отдыхаем только два дня — в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября (суббота 2 ноября — рабочая), желающих продлить нерабочие дни меньше, чем в прошлом году. Только каждый девятый россиянин (11%) присоединит к нерабочим дням 3—4 ноября отпуск или отгулы.

Причём чаще продлить отдых хотят женщины (13% против 10% мужчин), в основном это матери младшеклассников (в некоторых школах неделя с 28 октября — каникулы).

65% россиян проведут праздник дома в кругу семьи, 13% выйдут на работу, 4% отправятся другой город, по 3% — проведут праздник на городских мероприятиях или за городом.

Время проведения опроса: 20—24 октября 2024 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/

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Евгений
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Сергей
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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