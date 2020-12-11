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Мурманская область. Арктика (16+)11.12.20 10:00

Отработано почти 37 тысяч сообщений: в ЦУР Мурманской области рассказали об основных темах и источниках обращений жителей с начала года

Аналитики Центра управления регионом сформировали общую картину обращений северян. За 11 месяцев 2020 года через различные каналы обратной связи поступило 36821 сообщение.

«Запросы жителей, попадающие в информационно-аналитическую систему ЦУРа, отображаются на «тепловой карте». На ней в режиме реального времени можно увидеть самые горячие темы для той или иной территории. Это нужно, чтобы среагировать на обращения людей, оперативно трансформировать управленческие решения», – отметил руководитель центра Алексей Медведев.

Возглавляет рейтинг блок вопросов по теме ЖКХ – 26%, на втором месте – проблемы благоустройства (25%), далее идут сообщения, касающиеся ремонта и содержания дорог (7%). На четвертой позиции по количеству – вопросы, связанные с коронавирусной инфекцией (6%), замыкают топ-5 проблемы «Мусор/свалки/ТКО» (3%).

Лидерами по количеству обращений стали Кировск (61 обращение на тысячу жителей), Заозерск (59) и Оленегорск (44,3). Это говорит не только о наличии проблем, которые тревожат жителей, но и о том, что они активно пользуются социальными сетями как инструментом взаимодействия с властью.

Замыкают пятерку наиболее активных муниципалитетов Мончегорск и Кандалакшский район. Самый низкий индекс количества обращений – в ЗАТО Островной (3,8) и Видяево (11,25).

Через портал «Наш Север» с начала года поступило 6722 обращения. Решения и разъяснения по ним получили 5 711 заявителей. Через онлайн-сервис «Платформа обратной связи» отработано 94 сообщения.

«Популярные социальные сети – один из основных источников информации о проблемах жителей региона. За 11 месяцев 2020 года число комментариев с жалобами и вопросами выросло на 36% по сравнению с прошлым годом и приблизилось к 30 тысячам. В некоторых муниципалитетах созданы официальные аккаунты органов исполнительной власти, но комментарии к постам закрыты. Однако жители находят возможность рассказать о своих проблемах в других группах», – пояснил руководитель Центра.

Большинство сигналов (91,5%) поступило из ВКонтакте. Через Instagram – чуть более 7,5%. Одноклассники и Facebook заняли последние позиции по активности пользователей (0,6% и 0,4% соответственно).

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, ответы на свои вопросы через соцсети получили 21637 северян. Это на четверть больше, чем в прошлом году. Уровень удовлетворенности жителей региона результатами обработки и реакцией на их обращения – порядка 70%.

Результаты решения проблем публикуются на различных платформах, в том числе на портале «Наш Север» в формате «было-стало». Там можно увидеть фотографии восстановленных остановочных комплексов, ликвидированных стихийных свалок, убранных контейнерных площадок и приведенных в порядок дворов, восстановленного освещения, заделанных ям на дорогах и другие результаты действия обратной связи с населением.

«При участии Центра управления регионом уже сократились сроки обратной связи с профильными ведомствами. Задачи на следующий год – усилить контроль за отработкой сообщений, чтобы люди получали ответы, а не отписки, максимально использовать возможности портала обратной связи. Уже сегодня люди понимают, что эти сервисы полезны в оперативном решении реальных проблем», – заключил Алексей Медведев.

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