Отработавшее ядерное топливо полностью вывезено с бывшей базы ВМФ в Гремихе

С береговой технической базы ВМФ России в ЗАТО город Островной (посёлок Гремиха) вывезена последняя партия отработавшего ядерного топлива: последний — одиннадцатый — комплект отработавших выемных частей (ОВЧ) реактора на жидкометаллическом теплоносителе был разобран и отправлен на переработку.

Процесс разборки и вывоза всех элементов занял более десятилетия, сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатома».

Одиннадцатый комплект ОВЧ входил в состав стенда-прототипа реакторной установки ОК-550КМ для атомных подводных лодок, который в 2017 году был доставлен в Гремиху.

«Впервые в мире продемонстрирована технология разборки уран-бериллиевых активных зон на составные части, их транспортировка и переработка. Успешное завершение проекта по вывозу ОЯТ из Гремихи означает, что на сегодня в российской части Баренцева моря останется только одно хранилище отработавшего ядерного топлива — в Губе Андреева, откуда уже вывезено больше половины ОЯТ, а полностью работы по вывозу планируется завершить к концу нынешнего десятилетия», — прокомментировал директор по государственной политике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опасных объектов госкорпорации «Росатом» Василий Тинин.

База атомных подводных лодок в Гремихе была создана в 1958 году и являлась единственной в СССР, а потом в РФ, где была построена инфраструктура для обеспечения эксплуатации и перезарядки ядерных реакторов атомных подводных лодок (АПЛ) с жидким металлическим теплоносителем. Энергетические установки с жидкометаллическим реактором имели существенно меньшие габариты, а лодки, которым они оснащались, при схожей с АПЛ с водо-водяными реакторами мощности были компактней и маневренней. В 2000 году — на момент передачи объекта от Минобороны России в ведение Минатома — инфраструктура базы ВМФ в Гремихе не соответствовала современным требованиям по безопасности и практически полностью утратила возможность функционирования по прямому назначению.