Отработкам — да, штрафам — нет. Россияне оценили законопроект об обязательных отработках для медиков

Большинство россиян, и медики в том числе, поддерживают идею введения обязательной отработки для выпускников медицинских учебных заведений, а вот система штрафов для не желающих работать по специальности вызывает споры. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Министерство здравоохранения предложило штрафовать за отказ от отработки по специальности выпускников средних и высших учебных заведений, которые обучались по медицинским и фармацевтическим программам за счёт бюджетных средств.

6 из 10 россиян поддерживают идею отработки по медицинской специальности после выпуска: «Давно пора, и по всем направлениям»; «Конечно, надо отрабатывать и получать опыт. Врачей катастрофически не хватает». Каждый пятый (22%) высказывается против: «Нужды в обязательных отработках не будет, если повысят заработную плату»; «Качество работы по такой системе будет неудовлетворительное». 18% затруднились с ответом. Больше всего сторонников законопроекта среди граждан старше 45 лет (72%).

Однако предложение о введении системы штрафов за отказ от трудоустройства по специальности вызывает разногласия: 41% россиян поддерживают эту идею, 42% — нет. Чем старше респонденты, тем активнее они выражают одобрение: если среди опрошенных до 35 лет согласны с жесткими мерами только 18%, то среди граждан старше 45 лет — уже 68%.

Если говорить о мнении медицинских работников, то врачи в равной степени поддерживают как введение обязательных работ, так и штрафов (по 57%). Что касается медсестер, то они активнее, чем доктора, высказываются за обязательную отработку (63%), но при этом реже согласны на введение взысканий (45%).

Время проведения опроса: 10—19 февраля 2025 года.