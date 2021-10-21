Отраслевики «сорвали куш» в интеллектуальном казино ИЦАЭ Мурманска

Что объединяет первый в мире ядерный реактор Энрико Ферми, фильм «Мимино» и атомный ледокол Арктика? Всё это – темы вопросов азартной интеллектуальной игры «Сделай ставку», которую организовал для молодых специалистов Мурманского филиала АО «АтомЭнергоСбыт» и ФГУП «Атомфлот» 16 октября Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Мурманска.

Субботним утром участники проверили с помощью игры не только свою эрудицию, но и удачу. Ведь для победы нужны были знания, умение слышать друг друга и делать правильные ставки.

Команды начинают игру «Сделай Ставку» с определённым количеством баллов, а дальше всё зависит от них: смогут ли они увеличить свой актив, ответив на 15 вопросов разной тематики, или проиграют все набранные очки.

За время игры участники повторили школьный курс по физике, биологии, истории и географии. Вспомнили об открытии Семёна Ивановича Дежнёва, который в 1648 году доказал, что Азия и Америка разделены морским проливом.

Конечно же, не обошлось без вопросов и на атомную тематику, они стали приятным бонусом, ведь на них команды могли отвечать и без вариантов ответов. Им было просто назвать создателя первого в мире ядерного реактора Энрико Ферми или узнать в фото-вопросе ледокол «Ямал».

На протяжении всей игры лидер менялся от вопроса к вопросу, но в итоге в дружеском интеллектуальном сражении победила команда молодых специалистов «Атомфлота» «Сверчки».

Все участники игры получили заряд хорошего настроения и новых знаний, а победители - призы от ИЦАЭ Мурманска.

Екатерина Мали, ведущий специалист «АтомЭнергоСбыта», первый раз посетила ИЦАЭ Мурманска. Несмотря на проигрыш своей команды, она осталась довольна игрой: «Игра «Сделай ставку» отличается от других интеллектуальных игр, она не только наполнена интересными вопросами, но она ещё и драйвовая. Азарт просыпается, хочется дальше и больше. Буду участвовать ещё».

Как сообщает Информационный центр по атомной энергии в г. Мурманске, ИЦАЭ регулярно проводит интеллектуальные игры для школьников, студентов и взрослой аудитории. Справки по телефону 8(8152) 60-00-78.