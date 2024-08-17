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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.24 09:30

Отражена атака штурмовой группы ВСУ при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу России в направлении Гордеевки

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО «HIMARS», две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 16 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «активными действиями подразделений группировки войск «Север», ударами беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного.

Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки.

Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнём артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

В районах населённых пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, восемь бронетранспортров и семь боевых бронированных машин, а также семь автомобилей, три пусковые установки РСЗО «HIMARS», две транспортно-заряжающие машины и два орудия полевой артиллерии.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2860 военнослужащих, 41 танк, 40 бронетранспортёров, 23 боевые машины пехоты, 213 боевых бронированных машин, 102 автомобиля, четыре установки зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО «HIMARS», две транспортно-заряжающие машины, 22 орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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