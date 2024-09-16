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Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 09:30

Отражено шесть попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 8 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Министерство обороны Российской Федерации 15 сентября опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий и нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населённых пунктов Любимовка и Малая Локня. Сорваны две попытки атаки в направлении населённых пунктов Викторовка, Ольговка и Кремяное. В результате ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и ранеными, уничтожены бронетранспортёр и две боевые бронированные машины. Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Кроме того, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены шесть попыток противника прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Веселое и Медвежье. Противник потерял до 60 человек убитыми и ранеными, три танка, бронетранспортёр и пять боевых бронированных машины.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 129-й бригады территориальной обороны в районах населённых пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Колмаков, Кругленькое, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николо-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Русское Поречное и Южный.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й и 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-ой бригады президента, а также 103-й и 106-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Речки, Павловка, Сосновка, Сумы, Хотень, Юнаковка, Ястребиное и Ямполь.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 22 единицы бронетехники, в том числе три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 8 автомобилей. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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