Отремонтирован мост через реку Умбу

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершены работы по ремонту мостового перехода через реку Умбу, расположенного на автомобильной дороге Умба – Кандалакша. Заказчиком работ выступает «Мурманскавтодор».

Для устранения дефектов конструкций, влияющих на долговечность, безопасность эксплуатации и грузоподъёмность сооружения, был заключен контракт с подрядчиком ИП Петровым на выполнение работ по реконструкции мостового перехода. Завершены ремонт пролётного строения, опор, замена мостового полотна, переустройство сопряжения с насыпью и подходов к мосту.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, длина автодорожного моста – 73,28 метра. Ремонт производился в два этапа с закрытием движения по половине проезжей части моста и части подходов с организацией реверсивного движения. В ходе проведения ремонта проводились работы, которые из-за своих технологических особенностей требовали полного закрытия движения по мосту: подъём пролётного строения домкратами для выправления подвижных опор части и устройство новых подферменников под выправленные опорные части.

В «Мурманскавтодоре» предупреждают водителей о необходимости заблаговременного снижения скоростного режима движения автомобиля для обеспечения безопасности движения через мостовой переход. Пролётные строения этого и других мостов имеют свойство быстрого охлаждения из-за близости реки, поэтому с наступлением морозов гололедица на въездах на мост появляется раньше, чем на остальном дорожном покрытии.