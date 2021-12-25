Отремонтированные в 2021 году трассы стали главными путями к местам крупнейших региональных новогодних событий

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области в этом году было отремонтировано 13 объектов на региональных трассах. Две из них, самые длинные, Пиренга – Ковдор протяженностью в 100 километров и Умба – Кандалакша длиной 109 километров в преддверии Нового года стали главными путями к местам проведения крупнейших региональных новогодних мероприятий.

На автодороге Умба – Кандалакша в этом году обновили 10 километров асфальта, что значительно улучшило состояние трассы. По ней в декабре приехали в Умбу на Арктический фестиваль «Северные Морозы» участники со всей Мурманской области и гости из Карелии.

А в Ковдор съехались желающие поучаствовать в уникальном событии Заполярья и встретить Гиперборейский Новый год. Единственной дорогой, соединяющей город с остальной областью и всей страной, является трасса Пиренга – Ковдор. За сезон дорожных ремонтов 2021 года здесь обновили почти 20 километров дорожного покрытия – это больше, чем на всех остальных региональных дорогах.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, часть работ на региональных дорогах была выполнена опережающими темпами. Так, из плана нацпроекта на 2022 год дорожники Заполярья уже отремонтировали 8 участков региональных дорог и 1 дорогу в городе Кола, тем самым перевыполнив показатели нацпроекта.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431111/?sphrase_id=5482686#&gid=1&pid=3