В Мурманской области организован «зелёный коридор» для оформления медицинских справок перед учебным годомВ период отключения горячей воды молодёжь чаще мерзнет под холодным душем, а россияне 45+ подключают водонагреватели
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.08.25 09:30

Отряд боевых кораблей Северного флота отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана

«Основная цель похода – обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне», – отметил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вчера покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход. Сформировав походный ордер, корабли и суда взяли курс в акваторию Северного Ледовитого океана.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, перед выходом из главной базы Северного флота на борту большого противолодочного корабля «Североморск» состоялся торжественный митинг, в ходе которого моряков на выполнение поставленных задач напутствовал командир корабля.

В составе отряда действуют большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

«Основная цель похода – обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне», – отметил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.

Перед походом экипажи боевых кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов Военно-морского флота России.

Арктический поход боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Поход будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, североморцы примут участие в учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

 

 

Фото: https://mil.ru/news/e70d50f2-8a6d-4ea7-9d30-31c00788b13a

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Синичка 2». Художественный сериал, 2 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен-PRO Валюту (16+)Валютный рынок слабо отреагировал на новость о продлении США и Китаем паузы в торговом «перемирии»-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в августе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»