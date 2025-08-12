Отряд боевых кораблей Северного флота отправился в дальний поход по морям Северного Ледовитого океана

«Основная цель похода – обеспечение безопасности морского судоходства и других видов экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне», – отметил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота вчера покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход. Сформировав походный ордер, корабли и суда взяли курс в акваторию Северного Ледовитого океана.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, перед выходом из главной базы Северного флота на борту большого противолодочного корабля «Североморск» состоялся торжественный митинг, в ходе которого моряков на выполнение поставленных задач напутствовал командир корабля.

В составе отряда действуют большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

Перед походом экипажи боевых кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов Военно-морского флота России.

Арктический поход боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. Поход будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, североморцы примут участие в учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне.

Фото: https://mil.ru/news/e70d50f2-8a6d-4ea7-9d30-31c00788b13a