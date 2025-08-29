Отряд боевых кораблей Северного флота прибыл на рейд порта Диксон

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи арктического похода, прибыл на рейд российского арктического морского порта Диксон.

В посёлке Диксон североморцы приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 83-й годовщине героической обороны порта – единственного места в Сибири, подвергшегося нападению гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны.

Торжественное мероприятие возглавил заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, в нём также приняли участие председатель Диксонского городского Совета депутатов Александр Сергеев, военнослужащие отряда боевых кораблей Северного флота и жители посёлка.

«Это память нашего нынешнего поколения, которое всегда будет помнить подвиг тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу великую страну. Моряки-североморцы погибли вдалеке от места, где они родились, память о них всегда останется в наших сердцах. Северный флот всегда будет их помнить, как и корабли, заходящие на Диксон, всегда будут отдавать дань уважения и памяти тем, кто погиб, защищая нашу страну», – сказал заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев.

Участники митинга возложили венок к обелиску защитникам Диксона – морякам-североморцам и бойцам народного ополчения, 83 года назад сорвавшим планы гитлеровцев установить контроль над Северным морским путем и почтили их память минутой молчания.

После митинга воины-североморцы и жители посёлка Диксон развернули самую большую копию Знамени Победы, привезённую на борту большого противолодочного корабля «Североморск» из столицы Северного флота – Североморска.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, оборона Диксона 27 августа 1942 года вошла в историю Великой Отечественной войны как единственный бой в Сибири. В 1942 году гитлеровцы спланировали военную операцию «Wonderland» («Страна чудес») по установлению контроля над Северным морским путем. Выполнять ее отправились немецкие корабли, в том числе крейсер «Адмирал Шеер». В августе 1942-го крейсер вошёл в Карское море, где потопил советский ледокольный пароход «Александр Сибиряков». Затем «Адмирал Шеер» направился к Диксону. Целью врага было подойти максимально близко к берегу и захватить Диксон. Но его защитники проявили мужество и героизм, ценой больших потерь сумев отбить нападение гитлеровского рейдера. В итоге «Адмирал Шеер» был вынужден повернуть назад, операция «Wonderland» провалилась.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике.

В составе отряда действует большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

Фото: https://mil.ru/news/d7e8adda-8243-4fca-8c40-8ca2673fcad6