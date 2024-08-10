Отряд боевых кораблей Северного флота провёл учение по обеспечению безопасности экономической деятельности России в Баренцевом мореXVI Международный кинофестиваль «Северный характер» состоится, но нужна наша поддержка
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Мурманская область. Арктика (16+)10.08.24 10:20

Отряд боевых кораблей Северного флота провёл учение по обеспечению безопасности экономической деятельности России в Баренцевом море

Экипажи отряда боевых кораблей Северного флота в акватории Баренцева моря провели учение по обеспечению безопасности объектов экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения.

По легенде учения, большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющий отряд, получил информацию от оперативной службы Северного флота о действиях неизвестного судна-нарушителя, выполняющего опасные маневры вблизи российского объекта морской экономической деятельности. 

С момента нарушения зоны безопасности объекта нарушителем, экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», выполнив предупредительные выстрелы артиллерийским вооружением корабля, принудил судно-нарушитель остановиться и лечь в дрейф. 

В роли судна-нарушителя выступило спасательное буксирное судно «Алтай». Группа антитеррористической деятельности (АТД) из состава отдельной бригады морской пехоты Северного флота была доставлена на борт условного судна-нарушителя двумя быстроходными лодками. Морские пехотинцы нейтрализовали нарушителей и задержали их.

Вторая группа АТД отрабатывала аналогичные действия с использованием корабельного вертолёта Ка-27.

Подобные учения по разрешению кризисных ситуаций, в случае их возникновения, Северным флотом проводятся в различных районах арктических морей на регулярной основе. Очередной арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, планируется, что поход кораблей и судов обеспечения Северного флота продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Северного Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.

В составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12524573@egNews

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