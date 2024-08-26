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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.24 11:30

Отряд боевых кораблей Северного флота провёл учение по противороботной обороне кораблей в Арктике

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», возглавляющий отряд боевых кораблей Северного флота, провёл учение по противороботной обороне отряда кораблей в акватории Карского моря в Арктике.

По легенде учения, корабли и суда отряда боевых кораблей Северного флота были атакованы безэкипажными катерами и беспилотными летательными аппаратами.

Расчёты артиллерийских батарей АК-100, АК-630, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия успешно выполнили упражнения по ведению боя с безэкипажными катерами условного противника, а также беспилотными летательными аппаратами, поразив мишени с различных дистанций.

«Имеемое на корабле артиллерийское и стрелковое оружие, в совокупности с дополнительно установленными крупнокалиберными пулемётами позволяет создать эшелонированную систему обороны», - отметил командир большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» капитан 2 ранга Олег Ирза.

Все задачи тренировки были выполнены в полном объёме, личный состав показал слаженность действий и высокий профессионализм.

Выполнение боевых упражнений проходило в соответствии с требованиями безопасности, район проведения стрельб был закрыт для судоходства и полётов авиации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12526735@egNews

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