Отряд боевых кораблей Северного флота вошёл в акваторию Карского моря

Отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, выполняющий задачи арктического похода, прошёл пролив Карские Ворота и вошёл в акваторию Карского моря.

Ранее моряки провели ряд корабельных учений, направленных на обеспечение безопасности морской экономической деятельности России в Арктике.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе одной из тренировок экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» отработал эпизод по пресечению действий условного судна-нарушителя, роль которого выполнял спасательный буксир «Памир».

В рамках учения североморцы также отработали действия досмотровых групп, которые были доставлены с борта большого противолодочного корабля «Североморск» на условное «судно-нарушитель».

В ходе выполнения поставленных задач, личный состав показал морскую выучку и профессионализм.

Арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике.

В составе отряда действует большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательно-буксирное судно «Памир» и танкер «Сергей Осипов».

Фото: https://mil.ru/news/f8eb0fa0-0ecb-4d73-8e17-1f519714bb9c