Отряд боевых кораблей Северного флота вышел из порта Дудинка

Отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» вышел из порта Дудинка в направлении Карского моря.

Североморцы провели в столице Таймыра неделю. За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота не только приняли участие в учении по освобождению порта в Арктике, захваченного условными диверсантами, но и выполнили большую культурную, военно-патриотическую и спортивную программу.

Североморцы приняли участие в организации и проведении военно-спортивных юнармейских игр «Арктика-2024», на борту боевых кораблей состоялась торжественная церемония приема в ряды Юнармии 56 школьников Дудинки и Норильска. Концерты ансамбля песни и пляски Северного флота собрали более 1,5 тысячи жителей и гостей Дудинки, с экскурсией большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» посетили около 4,5 тысячи северян.

На ледовой арене города Дудинка команда по хоккею с шайбой отряда боевых кораблей приняла участие в благотворительном матче с хоккейной командой «Таймыр», организованном в поддержку добровольцев и мобилизованных жителей Таймыра. В ходе этого матча было собрано более 500 тысяч рублей, которые будут направлены на нужды таймырских участников СВО.

Хоккеисты Северного флота в очередной раз стали победителями турнира по хоккею с шайбой «Кубок северных городов».

Далее корабли Северного флота продолжат действовать в Арктике в соответствии с планом арктического похода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 5 августа и выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике. В ходе похода военнослужащие Северного флота отрабатывают задачи обеспечению военной безопасности и морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктике, обороне континентальных и островных территорий, стратегически важных объектов, противодействию незаконным вооруженным формированиям.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12526174@egNews