Отряд боевых кораблей Северного флота завершил дальний поход и вернулся в Североморск

Экипажи боевых кораблей и судов отряда встречали представители командования Северного флота и Кольской флотилии разнородных сил, администрации ЗАТО г. Североморск, сослуживцы, родные и близкие экипажа, военный оркестр.

Вчера отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота завершил выполнение задач дальнего похода в акватории Северного Ледовитого океана и вернулся в главную базу – город Североморск.

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Эдуард Михайлов принял доклад командира отряда боевых кораблей и судов обеспечения капитана 1 ранга Станислава Варика об успешном выполнении поставленных задач. В ходе торжественного митинга он от имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова поздравил военных и гражданских моряков с завершением дальнего арктического похода и прибытием в родную базу. Также он отметил, что завершившийся сегодня четырнадцатый по счёту арктический поход продолжался около двух месяцев и охватил географию от архипелага Земля Франца-Иосифа до Северной Земли.

«Ваш поход проходил в условиях нарастающей напряженности международной политической обстановки. Это накладывало особую ответственность на вас и решаемые вами задачи, в том числе по стратегическому сдерживанию и обеспечению безопасности в акватории Северного морского пути. Вы успешно выполнили задачи в ходе совместного стратегического учения «Запад-2025», провели учение по защите островных и континентальных территорий, объектов морской экономической деятельности, обеспечили безопасность морского судоходства, завершили патриотическую акцию «Сила в Правде» в Таймыре», – сказал вице-адмирал Эдуард Михайлов.

По флотской традиции командирам большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и капитанам судов обеспечения – спасательного буксирного судна «Памир» и среднего морского танкера «Сергей Осипов» начальник штаба флота вручил жареных поросят, а отличившимся морякам – ведомственные награды и грамоты.

Как отмечает пресс-служба Северного флота, четырнадцатый арктический поход Северного флота начался 10 августа и продлился 58 дней. Группировка кораблей и судов обеспечения под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева за это время прошла более 10000 миль.

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота провёл в Арктической зоне комплекс учений по защите островных и континентальных территорий, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России. Североморцы достойно показали себя в ходе участия в совместном стратегическом учении «Запад – 2025», осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье в Арктике.

За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота провели военно-патриотические мероприятия, посвящённые 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Агитационно-пропагандистскую акцию Северного флота «Сила в Правде» в городе Дудинка посетило более 3800 жителей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и города Норильска. На борту большого десантного корабля Северного флота «Александр Отраковский» 122 юных жителя Дудинки и Норильска были приняты в ряды «Юнармии». Североморцы приняли участие в организации и проведении военно-спортивных юнармейских игр «Арктика-2025» и провели ряд других военно-патриотических и культурно-досуговых мероприятий.

 

 

