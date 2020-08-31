Отряд комплексной экспедиции Северного флота на буксире МБ-12 завершил обход архипелага Новая Земля

Сегодня участники комплексной экспедиции на архипелаг Новая Земля, которую Северный флот совершает вместе с Русским географическим обществом и Национальным парком «Русская Арктика», завершили обход островов архипелага на морском буксире МБ-12 и прибыли в конечную точку маршрута — Белушью Губу. Отсюда же почти три недели назад начинался поход экспедиции.

Последние дни экспедиции для современных исследователей российской Арктики выдались сложными и плодотворными. На мысе Ломоносова была найдена промысловая изба советского периода. Вокруг неё обнаружены предметы быта, гильзы и кости животных. Становище на острове Пахтусова также принесло новые находки. Были обнаружены две избы, склад, баня и четыре захоронения. На берегу также были найдены два якоря, предметы быта и промысла.

В районе первых зимовий исследователей Новой Земли на побережье пролива Маточкин Шар экспедицией были найдены нательный крест и украшение XVIII века. Совершены и географические открытия. Североморцы обнаружили отделение острова от полуострова Жерди и, соответственно, образование нового пролива. Новые географические объекты были нанесены на карты, зафиксированы в системе GPS, измерены и сфотографированы.

Работы исследователей осложнялись сложными гидрометеорологическими условиями. В последние дни в местах проведения работ экспедиции периодически возникали густые туманы, снижавшие видимость до нескольких метров. Несколько высадок на берег были отменены из-за присутствия большого количества белых медведей.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время все участники первого отряда комплексной экспедиции пересядут на транспорт «Яуза» и возьмут курс в главную базу Северного флота — Североморск. Их прибытие ожидается через несколько дней. Обнаруженные в ходе экспедиции исторические артефакты будут переданы в Государственный музей Арктики и Антарктики в Санкт-Петербурге, с которым уже достигнуты предварительные договорённости.