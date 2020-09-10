Отряд комплексной экспедиции Северного флота на ледоколе «Илья Муромец» обнаружил в заливе Симса важные артефакты

Второй отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику, действующий на ледоколе «Илья Муромец» в море Лаптевых, обнаружил в заливе Симса важные исторические артефакты.

На мысу южного берега залива исследователями были найдены семь монет XVII века и бирюзовая бусинка. По мнению историков, входящих в состав экспедиционного отряда, данные находки - прямые свидетельства раннего освоения Северного морского пути поморами.

Известно, что до комплексной экспедиции Северного флота на островах Фаддея и на берегу залива Симса в море Лаптевых, последние исследования проводились специальной археологической экспедицией лишь в 40-е годы прошлого столетия. Тогда в данном районе Арктики тоже были обнаружены исторические находки, относящиеся к XVII веку.

Как отметил научный руководитель Комплексной экспедиции Северного флота в Арктику полковник Сергей Чуркин, «по итогам обработки материалов, собранных экспедиционным отрядом, будет подниматься вопрос об организации и планировании в данный район отдельной археологической экспедиции».

Экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества, действуя на ледоколе «Илья Муромец» в районе полуострова Таймыр уже обнаружил следы экспедиции Владимира Русанова, уточнил координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря, в ходе подводных исследований – определил местоположение останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно одно из них может быть ледокольным пароходом «Вайгач».

Как сообщает пресс-служба СФ, в ближайшее время ледокол «Илья Муромец» продолжит исследования Арктики в ходе плавания по маршруту Северного морского пути на восток в составе арктической группировки Северного флота.