Отряд комплексной экспедиции Северного флота на ледоколе «Илья Муромец» продолжает исследования в Чукотском море

Второй отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику, находящийся на ледоколе «Илья Муромец», исследует маршрут Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) 1910-1915 годов в восточных районах Чукотского моря.

В настоящее время экспедиционный отряд действует неподалеку от самого восточного населенного пункта России и Евразии – села Уэлен, расположенного на Северо-востоке Чукотского полуострова. Здесь участникам экспедиции предстоит исследовать объекты культурного наследия, связанные с деятельностью ГЭСЛО 1910-1915 годов, а также провести мониторинг состояния парохода «Челюскин», раздавленного льдами и затонувшего в 1934 году, в месте его гибели.

Экспедиционным отрядом также будет выполнен ряд наблюдений и исследований в интересах научной группы Русского географического общества.

Экспедиционный отряд Северного флота и Русского географического общества, действуя на ледоколе «Илья Муромец» в районе полуострова Таймыр, уже обнаружил следы экспедиции Владимира Русанова, уточнил координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря, в ходе подводных исследований определил местоположение останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно одно из них может быть ледокольным пароходом «Вайгач».

Ряд важных исторических артефактов XVII века были обнаружены в заливе Симса моря Лаптевых.

В ближайшее время ледокол «Илья Муромец» продолжит исследования Арктики в ходе плавания по восточным районам Чукотского моря, сообщает пресс-служба Северного флота.