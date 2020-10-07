Отряд комплексной экспедиции Северного флота завершил выполнение задач в районе архипелага Новосибирские острова

Отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) в Арктику, находящийся на ледоколе «Илья Муромец», завершил выполнение задач в районе архипелага Новосибирские острова в море Лаптевых.

За время работы у Новосибирских островов отряд исследовал места, связанные с Русской полярной экспедицией 1900–1902 годов под руководством барона Эдуарда Толля, отправившейся в Арктику на шхуне «Заря». В одноименном проливе исследователи Северного флота и РГО высадились на побережье острова Котельный, обследовали строение зимовки экипажа шхуны «Заря» и осмотрели место захоронения доктора Германа Вальтера. Геологи, входящие в состав экспедиционного отряда, выполнили ряд исследований на побережье острова Котельный и в районе бухты Нерпалах.

В настоящее время отряд готовится к исследованиям в районе архипелага Северная Земля. Если позволят метеоусловия, исследователи планируют высадиться на мысе Берга острова Октябрьской Революции, где впервые российский флаг был поднят в 1913 году участниками Гидрографической экспедицией Северного Ледовитого океана (ГЭСЛО) 1910–1915 годов.

Как сообщает пресс-служба СФ, экспедиционный отряд Северного флота и РГО приступил к исследованиям в Арктике на ледоколе «Илья Муромец» в начале августа. За время похода были обнаружены следы экспедиции Владимира Русанова в районе полуострова Таймыр, уточнены координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря, а в ходе подводных исследований определено местоположение останков нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно, одно из них может быть ледокольным пароходом «Вайгач».

В Чукотском море экспедиционному отряду удалось обследовать пароход «Челюскин», раздавленный льдами и затонувший в 1934 году. Исследователи с помощью многолучевого эхолота осуществили трехмерную акустическую съемку затонувшего объекта. Впервые удалось произвести видеосъемку парохода «Челюскин» с помощью необитаемого подводного аппарата «Марлин–350».

В Чукотском и Восточно-Сибирском морях экспедиционный отряд Северного флота и РГО выполнил ряд исследований по маршруту ГЭСЛО и первой советской экспедиции Георгия Ушакова 1926–1929 годов. Кроме того, научной группой РГО проведен ряд геолого-геофизических исследований.