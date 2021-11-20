Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с БПК «Вице-адмирал Кулаков» вышел в Северное море

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» вчера завершил проход пролива Ла-Манш и вышел в Северное море.

Во время прохода пролива отряд сделал остановку в международных водах залива Сены и провёл тренировку по пополнению запасов топлива от танкера.

БПК «Вице-адмирал Кулаков», спасательное буксирное судно «Алтай» и средний морской танкер «Академик Пашин» направляются на север.

На завершающем этапе перехода российским военным морякам предстоит отработать ряд учебно-боевых задач в Норвежском и Баренцевом морях.

Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота — Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Они досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 26 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств, сообщает пресс-служба Северного флота.