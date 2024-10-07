Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вошёл в море Лаптевых

Сегодня отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков», пройдя маршрутом севернее архипелага Новосибирские острова, вошёл в море Лаптевых.

В море Лаптевых особое внимание будет уделяться мониторингу ледовой обстановки. На трассе Северного морского пути моряки Северного флота продолжат решать задачи по обеспечению защиты интересов России в Арктике и действовать в северных районах моря Лаптевых в соответствии с планами дальнего похода.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в составе арктической группировки Северного флота в морях Северного Ледовитого океана действуют большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», с которого осуществляется управление силами, большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12532025@egNews