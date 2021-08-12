Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота вышел в Северное море и взял курс на юг

11 августа отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота, принимавших участие в Главном военно-морском параде, возглавляемый большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», покинул места якорных стоянок в заливе Мори Фёрт, вышел в Северное море и взял курс на юг.

В заливе Мори Фёрт, расположенном к северо-востоку от Великобритании, российские моряки пережидали неблагоприятные метеоусловия, а экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» пополнил запасы от судов обеспечения.

Как сообщает пресс-служба СФ, в дальнейшем отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота продолжит действовать в соответствии с планом дальнего похода. Планируется, что моряки-североморцы на определенных этапах похода отработают вопросы межфлотского взаимодействия с кораблями других флотов ВМФ России.