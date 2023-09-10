Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота зашёл в Карское море

Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков», пройдя маршрутом севернее архипелага Новая Земля, продолжил выполнение задач арктического похода в Карском море.

С начала похода кораблями и судами отряда пройдено более 4900 морских миль. В Карском море особое внимание будет уделяться мониторингу ледовой обстановки. На трассе Северного морского пути моряки флота продолжат решать задачи по обеспечению защиты интересов России в Арктике и действовать в северных районах Карского моря в соответствии с планами дальнего похода.

Очередной 12-й поход арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота по морям Северного Ледовитого океана начался 10 августа. Планируется, что североморцы примут участие в нескольких учениях по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике, а также по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности России в Арктической зоне, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12478505@egNews