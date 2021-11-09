Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков» завершил деловой заход в порт Прая – столицу островной республики Кабо-Верде, которая находится в Атлантическом океане у западного побережья Африки. Это второй заход российских моряков в порт островного государства за время дальнего похода. Первый был выполнен в конце сентября на пути кораблей и судов в Гвинейский залив.

8 ноября утром отряд вышел в Атлантический океан и взял курс в северном направлении.

За время стоянки в порту североморцы пополнили запасы воды, топлива и продовольствия. Для экипажей большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», танкера «Академик Пашин» и спасательного буксира «Алтай» были организованы автобусные экскурсии по историческим местам города с соблюдением противоэпидемических требований.

Как сообщает пресс-служба СФ, дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы Северного флота - Североморска. Экипаж корабля принял участие в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а после его завершения отработал отдельные эпизоды практических действий в Атлантике в ходе командно-штабной тренировки по управлению силами и войсками Северного флота.

С 18 августа 23 сентября североморцы выполняли задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. За это время они совершили деловые заходы в Алжир, Сирию и Кипр, а также провели ряд учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем и отработали поиск подводных лодок условного противника.

В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Они досмотрели несколько гражданских судов и обеспечили безопасную проводку панамского контейнеровоза «Люция», предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошёл более 23 тысяч морских миль, посетив порты пяти иностранных государств.