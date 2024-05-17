Отряд кораблей Северного флота покинул рейд города Североморска и вышел в дальний поход

Корабли отряда взяли курс в Атлантику через назначенные районы Баренцева моря. В составе отряда — носитель высокоточного ракетного оружия большой дальности фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

Перед выходом из главной базы Северного флота — города Североморска — на борту фрегата состоялся торжественный митинг, в ходе которого моряков на выполнение поставленных задач напутствовал командир соединения ракетных кораблей капитан 1 ранга Олег Гладкий.

В ближайшие несколько месяцев корабли и суда будут выполнять задачи дальнего похода в различных районах Мирового океана. Основные задачи похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

«Экипаж готов на сто процентов, все поставленные задачи будут выполнены в полном объёме», — отметил командир фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков» капитан 2 ранга Павел Конов.

Перед походом экипажи кораблей и судов прошли полный комплекс подготовки, были проверены флагманскими специалистами Северного флота и выполнили задачи в Баренцевом море в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов Военно-морского флота России.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — современный многоцелевой корабль с управляемым ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах. В состав Военно-морского флота принят в 2018 году и в 2021 году доработан для применения гиперзвуковых ракет «Циркон».

Данный корабль, вооруженный «Цирконами», способен наносить точечные и мощные удары по противнику на море и на суше. При этом особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» является возможность гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы ПВО – ПРО. Скорость полета ракеты составляет более девяти Махов, а дальность — свыше тысячи километров.

В прошлом году фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» за время участия в дальнем походе прошел более 50 тысяч морских миль, принял участие в двух международных военно-морских учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря («MOSI-II» и «ЧИРУ-2023»), а также совершил деловые заходы в порты Южно-Африканской Республики, Исламской Республики Иран, Королевства Саудовская Аравия, Сирийской Арабской Республики, Народной Демократической Республики Алжир.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513303@egNews