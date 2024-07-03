Отряд кораблей Северного флота прибыл в Боливарианскую Республику Венесуэла

Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и среднего морского танкера «Академик Пашин» вчера совершил деловой заход в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла.

В период стоянки экипажам российских кораблей будет предоставлена возможность отдохнуть после выполнения задач дальнего похода и познакомиться с местными достопримечательностями.

Деловой заход продлится несколько дней, после чего североморцы продолжат выполнение поставленных задач в акватории Атлантического океана.

Как сообщает пресс-служба СФ, отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал флота Советского Союза Горшков», вышел в очередной дальний поход 17 мая. Основные задачи похода – демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны. Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» – современный многоцелевой корабль-носитель высокоточного управляемого ракетного оружия, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12518954@egNews