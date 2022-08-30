Отряд кораблей Северного флота принял участие в тактическом учении по разрешению кризисных ситуаций в районе морской платформы «Приразломная»

Отряд кораблей Северного флота прошёл пролив Карские ворота между островами Новая Земля и Вайгач и вошёл в Карское море. В составе отряда кораблей Северного флота действуют экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко», большого десантного корабля «Александр Отраковский» и большого морского танкера «Сергей Осипов».

Накануне, в восточной части Баренцева моря, отряд кораблей Северного флота во взаимодействии с силами Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району и службой безопасности ООО «Газпром Нефть-Шельф» принял участие в тактическом учении по разрешению кризисных ситуаций в районе морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная».

По легенде учения платформу захватили террористы. Персонал платформы запросил помощь у корабля Северного флота, который находился поблизости.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, группа антитеррора отряда кораблей вылетела на вертолёте Ка-27 с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» на платформу «Приразломная». На самой платформе были отработаны совместные действия личного состава группы антитеррористической деятельности и службы безопасности ООО «Газпром Нефть-Шельф» по пресечению нападения незаконных вооруженных формирований.

Ранее, в районе архипелага Земля Франца-Иосифа военные моряки совместно с личным составом дислоцированной на острове тактической группы Северного флота отработали ряд совместных действий в ходе учения по организации обороны арктических островных территорий.

Очередной арктический поход отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота начался 10 августа 2022 года.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12436192@egNews