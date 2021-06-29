Отряд кораблей Северного флота приступил к переходу в Балтийское море

Из Североморска в Баренцево море вчера вышел отряд кораблей и судов обеспечения во главе с ракетным крейсером «Маршал Устинов». Помимо крейсера в состав отряда вошли большой десантный корабль «Пётр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательное буксирное судно «Алтай».

Отряд приступил к межфлотскому переходу на Балтику.

За время плавания экипажи кораблей будут совершенствовать военно-морскую выучку, отработают задачи совместного маневрирования и проведут несколько учений в рамках курса боевой подготовки надводных кораблей ВМФ России.

Прибытие кораблей в Балтийское море ожидается в первой декаде июля, сообщает пресс-служба Северного флота.