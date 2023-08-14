Отряд кораблей Северного флота приступил к походу по морям Северного Ледовитого океана

«В ходе данного похода мы проведём ряд учений по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне, а также по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике», - отметил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.

В рамках командно-штабной тренировки органов военного управления Северного флота Арктическая экспедиционная корабельная группировка флота в составе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Александр Отраковский», спасательного буксирного судна «Алтай» и танкера «Сергей Осипов» приступила к походу по морям Северного Ледовитого океана и районам трассы Северного морского пути.

Участники арктического похода вышли из главной базы Северного флота – Североморска, прошли по Кольскому заливу и сформировали походный ордер в Баренцевом море.

«В ходе данного похода мы проведём ряд учений по обеспечению безопасности морского судоходства и других видов морской экономической деятельности Российской Федерации в Арктической зоне, а также по обороне островных и континентальных территорий России в Арктике», - отметил командир отряда боевых кораблей Северного флота капитан 1 ранга Станислав Варик.

12-й арктический поход кораблей и судов обеспечения Северного флота выполняется в рамках реализации комплекса мероприятий, направленных на обеспечение защиты интересов Российской Федерации в Арктике, и продлится около двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба СФ, в предыдущие годы корабли-участники Арктических экспедиционных походов Северного флота не раз проводили учения по высадке морских десантов на арктическое побережье, защите островных территорий, обеспечению безопасности морских ледостойких стационарных платформ. Также в районах трассы Северного морского пути силы Северного флота регулярно проводят учения поисково-спасательной направленности.

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12475772@egNews