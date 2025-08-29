Отряд кораблей Северного флота провёл учение по обеспечению безопасности морской экономической деятельности России в Арктике

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках учения моряки-североморцы отработали действия досмотровых групп, которые доставлялись на борт «судна-нарушителя» быстроходными лодками. Для прикрытия досмотровой группы задействовался корабельный вертолёт Ка-27 с группой огневой поддержки, состоявшей из военнослужащих отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

Экипажи отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота провели учение по обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и разрешению кризисных ситуаций в акватории Карского моря.

В соответствии с легендой учения большой противолодочный корабль «Североморск» получил информацию от оперативной службы Северного флота о действиях неизвестного «судна-нарушителя», следующего курсом в территориальные воды Российской Федерации. Роль «судна-нарушителя» в рамках учения была отведена спасательному буксирному судну «Памир».

На международных каналах связи экипажу «судна-нарушителя» было передано сообщение о приближении к территориальным водам Российской Федерации. Из-за отсутствия реакции на требование прекратить движение в сторону государственной границы экипажами боевых кораблей Северного флота был открыт предупредительный артиллерийский огонь по курсу движения «судна-нарушителя».

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках учения моряки-североморцы отработали действия досмотровых групп, которые доставлялись на борт «судна-нарушителя» быстроходными лодками. Для прикрытия досмотровой группы задействовался корабельный вертолёт Ка-27 с группой огневой поддержки, состоявшей из военнослужащих отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота.

В ходе проведенных досмотровых мероприятий на «судне-нарушителе» было изъято огнестрельное оружие и контрабанда. Члены экипажа были задержаны для дальнейшей передачи их сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

Фото и видео: https://vk.com/video-133441491_456283693