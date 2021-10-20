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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.21 14:30

Отряд кораблей Северного флота совершил деловой заход в порт Малабо – столицу Экваториальной Гвинеи

Отряд кораблей и судов Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода в Гвинейском заливе, совершил деловой заход в порт Малабо – столицу Экваториальной Гвинеи. Экипажи большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» в течение нескольких дней пополнят запасы воды, топлива и продовольствия. Выход моряков в город не панируется из-за сложной эпидемической обстановки.

В Гвинейском заливе Атлантического океана возле побережья Африканского континента российские моряки обеспечивают безопасность гражданского мореплавания. Для мониторинга надводной обстановки они используют палубную авиацию. На прошлой неделе североморцы провели учение по освобождению условно захваченного пиратами гражданского судна и отработали стрельбы по надводным целям корабельной артиллерией и зенитными ракетами.

Североморцы заступили на антипиратскую вахту в начале октября. Помимо борьбы с пиратством экипажи БПК «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения подготовились к оказанию возможной помощи морякам, терпящим бедствие в океане, сообщает пресс-служба Северного флота.

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