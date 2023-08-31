Отряд кораблей Северного флота, выполняющий задачи дальнего похода, отработал взаимодействие с группировкой разнородных ударных сил в Баренцевом море. Военные моряки отработали ряд вводных, в том числе по организации взаимодействия корабельных группировок с истребительной и противолодочной авиацией, а также с ракетными подразделениями берегового ракетного соединения.

В учении прияли участие большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский» из состава отряда боевых кораблей Северного флота, находящегося в дальнем арктическом походе, а также корабельная ударная группа, в которую вошли ракетный крейсер «Маршал Устинов» и эсминец «Адмирал Ушаков», самолёты армии ВВС и ПВО и дивизион ракетного берегового комплекса «Бастион».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, мероприятия проводятся в целях обеспечения безопасности в районах трассы Северного морского пути, обороны морского побережья и островных территорий Российской Федерации, защиты морских коммуникаций, обеспечения безопасности морской экономической деятельности России в Арктике.

Фото: https://function.mil.ru/