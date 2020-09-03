Отряд кораблей Северного флота вышел из порта Дудинка

Сегодня отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Североморск», больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» вышел из порта Дудинка в направлении Енисейского залива. В период нахождения на Таймыре отряд боевых кораблей принял участие в нескольких этапах межвидового тактического учения по обороне важного промышленного объекта в Арктике.

Учение прошло под руководством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева с участием войск (сил) Северного флота, Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических сил и частей Западного и Центрального военных округов. К учению также были привлечены другие формирования силовых структур Красноярского края.

Североморцы провели на Таймыре около трех недель. Отряд кораблей Северного флота прибыл в порт Дудинка 15 августа. За время пребывания на Таймыре военнослужащие Северного флота не только приняли участие в межвидовом учении, но и выполнили большую культурную программу.

Флотские артисты провели на Таймыре шесть масштабных творческих выступлений. Первое из них состоялось на площади Горняков в районе Талнах под Норильском. Затем творческие коллективы Северного флота неоднократно выступали в городе Дудинка на Набережной площади.

Военнослужащие Северного флота приняли участие в спортивных состязаниях с местными командами по волейболу, футболу и хоккею. Сборная Северного флота уже во второй раз выиграла турнир по хоккею с шайбой на Кубок северных городов.

Корабли Северного флота были открыты для посещения населением. На них были развёрнуты выставки современного вооружения. За время пребывания на Таймыре корабли флота в Дудинке посетили более 10,5 тысячи местных жителей. Около 60 Таймырских школьников были приняты в Юнармию и в юнги Юнармии.

В городе Дудинка – административном центре Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района – состоялось торжественное открытие «Аллеи моряков-североморцев» и церемония закладки камня в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 90-летия Таймыра.

В День знаний в городе Дудинка в школе № 3 был открыт морской класс Северного флота. Ещё в 34-х школах Таймыра офицеры Северного флота провели уроки мужества.

Как сообщает пресс-служба СФ, девятый поход арктической группировки Северного флота начался 5 августа с выходом из главной базы СФ города Североморска. За время перехода из Североморска отряд кораблей и судов прошёл более 1,5 тысячи морских миль. В составе группировки, которой командует заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, действуют большой противолодочный корабль «Североморск», большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский», а также другие корабли, ледокол «Илья Муромец» и суда обеспечения.