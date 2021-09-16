Отряд кораблей Северного флота вышел из порта Дудинка

Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Георгий Победоносец» и спасательного буксирного судна «Памир» 15 сентября вышел из порта Дудинка в направлении Карского моря.

Североморцы провели в столице Таймыра неделю. Они прибыли туда 7 сентября. За это время военнослужащие Северного флота организовали большую культурную программу для жителей Дудинки и Норильска, провели спортивные состязания с местными командами по волейболу и футболу. На ледовой арене «Таймыр» между сборной отряда боевых кораблей и представителями администрации города Дудинка состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой.

Североморцы провели уроки мужества в учебных заведениях города Дудинка. Более 3 тысяч местных жителей посетили с экскурсией большой противолодочный корабль «Североморск». На его борту 50 таймырских школьников были приняты в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В рамках учения с арктической группировкой Северного флота по защите арктической островной зоны и морского побережья Российской Федерации моряки и морские пехотинцы впервые в истории провели учебно-боевую операцию по освобождению стратегического объекта в Арктике – Дудинского морского порта, отработав действия личного состава одновременно с воды, с воздуха и с земли. Также североморцы провели несколько тренировок по противоподводно-диверсионной обороне кораблей во время стоянки на реке Енисей.

Как сообщает пресс-служба СФ, десятый поход арктической группировки Северного флота под руководством заместителя командующего флотом вице-адмирала Олега Голубева продолжается с 10 августа. За время перехода из Североморска отряд кораблей и судов прошёл более 7 тысяч морских миль. В составе группировки действуют большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Георгий Победоносец», танкер «Сергей Осипов», спасательный буксир «Памир».